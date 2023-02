Francia, parla il 16enne che ha ucciso la sua insegnante: «Ho sentito una voce che mi ha spinto a farlo» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dichiara di essere in «conflitto interno con un essere malefico» il 16enne che ieri mattina ha accoltellato la sua insegnante di spagnolo, morta poco dopo, mentre faceva lezione in una scuola cattolica privata di Saint-Jean-de-Luz, nel Paese Basco francese. Il giovane ha rivelato agli inquirenti che prima di scagliarsi sulla donna 52enne avrebbe sentito «una piccola voce» che gli suggeriva «di commettere un omicidio». A farlo sapere è stato il procuratore di Bayonne Jérôme Bourrier che ieri aveva dato notizia dell’omicidio e si sta occupando del caso. La voce nella testa del ragazzo sarebbe quella di «un essere che descrive come egoista, manipolatore, che lo incita a fare del male e che il giorno prima gli avrebbe suggerito di commettere un omicidio» ha fatto saper il procuratore, ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dichiara di essere in «conflitto interno con un essere malefico» ilche ieri mattina ha accoltellato la suadi spagnolo, morta poco dopo, mentre faceva lezione in una scuola cattolica privata di Saint-Jean-de-Luz, nel Paese Basco francese. Il giovane ha rivelato agli inquirenti che prima di scagliarsi sulla donna 52enne avrebbe«una piccola» che gli suggeriva «di commettere un omicidio». Asapere è stato il procuratore di Bayonne Jérôme Bourrier che ieri aveva dato notizia dell’omicidio e si sta occupando del caso. Lanella testa del ragazzo sarebbe quella di «un essere che descrive come egoista, manipolatore, che lo incita a fare del male e che il giorno prima gli avrebbe suggerito di commettere un omicidio» ha fatto saper il procuratore, ...

