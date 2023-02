Francia: insegnante uccisa, 16enne 'sentivo delle voci' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dice di essere in "conflitto interno con un essere malefico": lo studente di 16 anni che ieri mattina ha accoltellato a morte la sua insegnante di spagnolo in una scuola privata di Saint - Jean - de - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dice di essere in "conflitto interno con un essere malefico": lo studente di 16 anni che ieri mattina ha accoltellato a morte la suadi spagnolo in una scuola privata di Saint - Jean - de - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Francia: insegnante uccisa, 16enne 'sentivo delle voci': Minorenne incriminato per omicidio premeditato - fisco24_info : Francia: insegnante uccisa, 16enne 'sentivo delle voci': Minorenne incriminato per omicidio premeditato - Paolameno : Uno studente di 16 anni pugnala al petto l’insegnante di spagnolo, così, in classe. #Francia - RassegnaZampa : #Francia, studente 16enne accoltella e uccide l’insegnante di spagnolo: arrestato - oknosureddit : Uno studente di 16 anni ha accoltellato e ucciso un'insegnante in un liceo di Saint-Jean-de-Luz, nel sud della Fran… -