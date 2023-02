Francesco Valdiserri travolto e ucciso a Roma, la ragazza alla guida finisce a processo: “Positiva all’alcol” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Andava a 80 all’ora e aveva bevuto birra e almeno due shottini di sambuca. Chiara Silvestri, la 23enne che la sera del 20 ottobre scorso, alla guida della sua Suzuki Swift, ha travolto e ucciso il 18enne Francesco Valdiserri mentre si trovava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo, aveva un tasso alcolemico tra 1,24 e 1,57 ed è risultata “non negativa ai cannabinoidi”. Nei giorni scorsi il pm Erminio Amelio ha chiuso le indagini e per la giovane che “era in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di alcol e sostanze psicotrope”, come si legge nel capo di imputazione, ha chiesto il processo con rito immediato per omicidio stradale aggravato. Rischia fino a diciotto anni di carcere. Chiara Silvestri era sulla Colombo in direzione Eur, forse, come ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Andava a 80 all’ora e aveva bevuto birra e almeno due shottini di sambuca. Chiara Silvestri, la 23enne che la sera del 20 ottobre scorso,della sua Suzuki Swift, hail 18ennementre si trovava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo, aveva un tasso alcolemico tra 1,24 e 1,57 ed è risultata “non negativa ai cannabinoidi”. Nei giorni scorsi il pm Erminio Amelio ha chiuso le indagini e per la giovane che “era in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di alcol e sostanze psicotrope”, come si legge nel capo di imputazione, ha chiesto ilcon rito immediato per omicidio stradale aggravato. Rischia fino a diciotto anni di carcere. Chiara Silvestri era sulla Colombo in direzione Eur, forse, come ...

