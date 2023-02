Francesco Valdiserri incidente, la donna Chiara Silvestri rinviata a processo: guidava ubriaca (Di giovedì 23 febbraio 2023) Francesco Valdiserri incidente Chiara Silvestri a processo, c’è il rinvio a giudizio. La notizia è arrivata a seguito della conclusione delle indagini guidate dal pm Erminio Amelio, che ha richiesto il processo per omicidio stradale (con rito immediato) per la 23enne che era alla guida la sera dello scorso 19 ottobre e che da allora si trova ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023), c’è il rinvio a giudizio. La notizia è arrivata a seguito della conclusione delle indagini guidate dal pm Erminio Amelio, che ha richiesto ilper omicidio stradale (con rito immediato) per la 23enne che era alla guida la sera dello scorso 19 ottobre e che da allora si trova ... TAG24.

