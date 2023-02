Francesco Vaia: "Scuola e Sanità siano alleate per la buona salute" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia lancia un messaggio chiaro: "Scuola e Sanità siano alleate per la buona salute nel nostro Paese" Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma,lancia un messaggio chiaro: "per lanel nostro Paese"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patriziapattys2 : RT @Scrittomisto: Sanità nel Lazio ai tecnici, Vaia in pole. Francesco Rocca fa fuori i politici - Per la direzione Programmazione della Re… - Scrittomisto : Sanità nel Lazio ai tecnici, Vaia in pole. Francesco Rocca fa fuori i politici - Per la direzione Programmazione de… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Regione: per la Sanità Rocca punta su tre tecnici Dallo Spallanzani Francesco Vaia è già pronto per il salto Per la dire… - Affaritaliani : Regione: per la Sanità Rocca punta su tre tecnici Dallo Spallanzani Francesco Vaia è già pronto per il salto Per la… - DonatoriH24 : Francesco Vaia entra a far parte della famiglia dei donatori di sangue della polizia - -