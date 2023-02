Francesca Chillemi e il marito Stefano Rosso sono in crisi? Vita privata dell’attrice (Di giovedì 23 febbraio 2023) Legati da diversi anni, dal loro amore è nata anche una bambina. Stiamo alludendo alla coppia formata da Francesca Chillemi e Stefano Rosso. Ultimamente però tra i due sembra esserci aria di crisi. Le motivazioni alla base del presunto allontanamento della coppia sarebbero da ricondurre al rapporto dell’attrice – ex Miss Italia – con Can Yaman, il bellissimo ed affascinante collega turco con il quale ha lavorato in Viola come il Mare. Tali indiscrezioni saranno veritiere oppure è solamente un fuoco di paglia? Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati? Il gossip I rumors sulla crisi (presunta) Tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso Spesso associata come nuova compagna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Legati da diversi anni, dal loro amore è nata anche una bambina. Stiamo alludendo alla coppia formata da. Ultimamente però tra i due sembra esserci aria di. Le motivazioni alla base del presunto allontanamento della coppia sarebbero da ricondurre al rapporto– ex Miss Italia – con Can Yaman, il bellissimo ed affascinante collega turco con il quale ha lavorato in Viola come il Mare. Tali indiscrezioni saranno veritiere oppure è solamente un fuoco di paglia? Elisabetta Canalis e Brian Perri silasciati? Il gossip I rumors sulla(presunta) TraSpesso associata come nuova compagna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Francesca Chillemi e il marito Stefano Rosso sono in crisi? Vita privata dell’attrice - altrogiornorai1 : Francesca Chillemi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay… - _ehiskri : raga scusate ma quando è successo che Elodie è diventata Francesca Chillemi? - bagghiola : per me ormai kubra è la fidanzata di can yaman in quella fiction con francesca chillemi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Orietta Berti guest star della settima puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 23 febbraio. Il video e le foto della ca… -