Four Seasons, il nuovo hotel galleggiante con 95 suite e lungo 207m (Di giovedì 23 febbraio 2023) Four Seasons è il nuovo yacht liner di Tillberg Design: questa barca da sogno lunga 207 metri è stata definita come la combinazione tra Christina O e James Bond. Lo studio d'architettura ha diffuso i primi disegni di questo yacht commissionato da una catena di hotel di lusso diffusa in tutto il mondo (Four Seasons, appunto). Privacy e convivialità a bordo di Four Seasons Un vero e proprio hotel sull'acqua dotato di 95 suite in 14 ponti. Il superyacht si presenta con un design sinuoso ed elegante, che si ispira alle proporzioni e alle linee della barca di un magnate greco, che presentava un ampio ponte piscina nella parte posteriore. Four Seasons, tuttavia, ha delle grandi innovazioni ...

