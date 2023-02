Fotovoltaico: circa 500 domande nella prima giornata del bando? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono quasi 500 le domande in lavorazione sui sistemi telematici regionali giunti fino alle 18 di oggi nel primo giorno di apertura del bando dedicato ai contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici da installare nelle abitazioni private. La procedura online infatti è accessibile a partire da oggi fino alle 17 di martedì 15 novembre 2023. Per quel che riguarda la provenienza geografica, il 50% delle domande arriva dalla provincia di Udine, il 30% da Pordenone, il rimanente 20% tra Gorizia e Trieste. Delle richieste giunte alla Regione, circa il 60% prevede, oltre all’impianto Fotovoltaico, anche la presenza del sistema di accumulo. Il 24% dei cittadini ha installato solamente i pannelli fotovoltaici mentre il rimanente 16% ha effettuato la richiesta di contributo ... Leggi su udine20 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono quasi 500 lein lavorazione sui sistemi telematici regionali giunti fino alle 18 di oggi nel primo giorno di apertura deldedicato ai contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici da installare nelle abitazioni private. La procedura online infatti è accessibile a partire da oggi fino alle 17 di martedì 15 novembre 2023. Per quel che riguarda la provenienza geografica, il 50% dellearriva dalla provincia di Udine, il 30% da Pordenone, il rimanente 20% tra Gorizia e Trieste. Delle richieste giunte alla Regione,il 60% prevede, oltre all’impianto, anche la presenza del sistema di accumulo. Il 24% dei cittadini ha installato solamente i pannelli fotovoltaici mentre il rimanente 16% ha effettuato la richiesta di contributo ...

