FOTO – Milito a Lautaro Martinez | «Che bello rivederti amico mio!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023)in questi giorni è a Milano e ieri ha seguito da bordocampo Inter-Porto. Per Prime Video l’ex attaccante, protagonista del Triplete del 2010, ha intervistato(vedi articolo) e oggi gli ha dedicato un saluto. I MIGLIORI – La carriera di Diegoe del Toro è indissolubilmente legata, visto che il secondo debuttò col Racing al posto del primo, che poi ha favorito il suo arrivo all’Inter. All’indomani della vittoria per 1-0 sul Porto il Principe, via Instagram, lo saluta: “Bell’intervista con il campione del mondo… che” Questo il post con ladell’abbraccio fra i due. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...