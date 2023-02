FOTO – Lukaku dopo Inter-Porto fa parlare le immagini: trionfo e gruppo! (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lukaku dopo il gol all’Udinese in campionato si ripete in Champions League con il Porto mettendo a segno la rete decisiva per il trionfo dell’Inter da subentrato. Oggi l’attaccante belga su Instagram celebra la vittoria e il gruppo IN RIPRESA – Romelu Lukaku è decisamente in ripresa (vedi articolo). dopo la buona prova contro l’Udinese, il belga entra e segna nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, regalando la vittoria all’Inter e a Simone Inzaghi. All’indomani del match, Lukaku su Instagram celebra il trionfo e la forza del gruppo. Senza aggiungere niente, bastano le immagini per capire il suo stato d’animo: un nuovo Lukaku è pronto a spingere ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023)il gol all’Udinese in campionato si ripete in Champions League con ilmettendo a segno la rete decisiva per ildell’da subentrato. Oggi l’attaccante belga su Instagram celebra la vittoria e il gruppo IN RIPRESA – Romeluè decisamente in ripresa (vedi articolo).la buona prova contro l’Udinese, il belga entra e segna nell’andata degli ottavi di Champions League contro il, regalando la vittoria all’e a Simone Inzaghi. All’indomani del match,su Instagram celebra ile la forza del gruppo. Senza aggiungere niente, bastano leper capire il suo stato d’animo: un nuovoè pronto a spingere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Lukaku dopo Inter-Porto fa parlare le immagini: trionfo e gruppo! - - MarcoVisita : @leonidafem @SonoMaleducata se volete in DM vi mando la foto del cazzo di Lukaku. Ce l'ho come salva schermo del cell. - Becki__1107 : RT @real_luka_inter: Mi sta sul cazzo Pepe? SI DA SEMPRE Godo per questa foto? ASSAI?? #Lukaku #InterPorto - Bianca34874951 : RT @CardiologoInter: Diagnosi: Sbalzi di pressione continui, picchi di 145 battiti al minuto, saturazione minima registrara 90. Conclusioni… - real_luka_inter : Mi sta sul cazzo Pepe? SI DA SEMPRE Godo per questa foto? ASSAI?? #Lukaku #InterPorto -