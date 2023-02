(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha vissuto da protagonista Inter-Porto vincendo anche ilMVP della Uefa. Il centrocampista non fa che pensare al popolo turco dopo il disastroso terremotoTO ? L’Inter ha vinto contro il Porto 1-0 e Hakanha vinto ildi miglior in campo. Gara fantastica del turco sia di qualità che di quantità. Su Instagram, il centrocampista ha volutore prestazione e, colpita alcune settimane fa da un terribile terremoto. Il suo post su Instagram: «Dedico questoa tutti i cittadini colpiti dal terremoto nel mio paese. La mia mente e il mio cuore sono con voi». Fonte: Instagram ? HakanInter-News - Ultime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Calhanoglu dedica il premio MVP alla Turchia: «Sempre con voi!» - - Cava0789 : RT @CardiologoInter: Diagnosi: Sbalzi di pressione continui, picchi di 145 battiti al minuto, saturazione minima registrara 90. Conclusioni… - theboss_1908 : RT @CardiologoInter: Diagnosi: Sbalzi di pressione continui, picchi di 145 battiti al minuto, saturazione minima registrara 90. Conclusioni… - CardiologoInter : Diagnosi: Sbalzi di pressione continui, picchi di 145 battiti al minuto, saturazione minima registrara 90. Conclusi… - IlVal_79 : @pap1pap Ancora non sono arrivati i milanisti a chiederti perché hai messo la foto di Calhanoglu a destra!? -

... Onana; Skriniar (36' st Dumfries), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella,, Mkhitaryan (26' ... FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti Sport Calcio, come sono oggi i giocatori più famosi ...Giocare con Brozovic oin regia, secondo Acerbi non cambia molto. "Parliamo di due ... -LivePhotoSport - . ari/red 21 - Feb - 23 13:18 21 febbraio 2023

FOTO - Calhanoglu dedica il premio MVP alla Turchia: «Sempre con voi!» Inter-News.it

Calhanoglu: 'Maglia speciale per la Turchia Grazie Inter' Calciomercato.com

Calhanoglu in lacrime prima di Sampdoria-Inter: cosa è successo (FOTO) MilanLive.it

Inter-Milan: la Curva Sud lo insulta, Calhanoglu la zittisce FOTO Calciomercato.com

Inter- Milan, i nerazzurri segnano e Calhanoglu ha una dedica per i suoi ex tifosi FOTO Tuttosport

Le parole del turco: "Abbiamo creato tante occasioni ma abbiamo sbagliato qualcosa. In Champions si gioca ad alto livello" ...Al termine del match vinto per 1-0 contro il Porto, ai microfoni di Inter TV è intervenuto il centrocampista Hakan Calhanoglu, premiato oggi come MVP del match dalla UEFA: "Questo premio lo regalerò ...