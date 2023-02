Formula E Città del Capo 2023: a che ora e dove guardare le gare in diretta tv (e streaming) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutto pronto per la grande competizione a zero emissioni più attesa di sempre: la Formula E è pronta a calcare lo sterrato di Città del Capo, che ospiterà la gara il prossimo 25 febbraio 2023, sabato, per la competizione valida all’interno del campionato del mondo. Roma, Dybala nel mirino della Procura: rischia la squalifica per un mese Formula E Città del Capo: il tracciato per il 25 febbraio 2023 Parliamo, è doveroso dirlo, della prima volta che un’appuntamento della serie E-Prix 2023 si svolge in Africa, e sarà la seconda di tre gare consecutive in nuove Città inedite per il campionato sportivo a zero emissioni. Insomma, una vera e propria novità nel campionato mondiale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutto pronto per la grande competizione a zero emissioni più attesa di sempre: laE è pronta a calcare lo sterrato didel, che ospiterà la gara il prossimo 25 febbraio, sabato, per la competizione valida all’interno del campionato del mondo. Roma, Dybala nel mirino della Procura: rischia la squalifica per un mesedel: il tracciato per il 25 febbraioParliamo, èroso dirlo, della prima volta che un’appuntamento della serie E-Prixsi svolge in Africa, e sarà la seconda di treconsecutive in nuoveinedite per il campionato sportivo a zero emissioni. Insomma, una vera e propria novità nel campionato mondiale di ...

