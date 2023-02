Formula 1, Wolff: “Hamilton mi stupisce ogni anno” (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Mercedes è sicuramente una delle scuderie più attese per il 2023, dopo un anno con una sola vittoria e mai in lotta per il Mondiale Toto Wolff vuole un anno di riscatto. L’inverno è stato durissimo. L’umore comunque è altissimo ed ora sentiamo l’entusiasmo di tornare a gareggiare Wolff ha poi parlato delle sensazioni ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Mercedes è sicuramente una delle scuderie più attese per il 2023, dopo uncon una sola vittoria e mai in lotta per il Mondiale Totovuole undi riscatto. L’inverno è stato durissimo. L’umore comunque è altissimo ed ora sentiamo l’entusiasmo di tornare a gareggiareha poi parlato delle sensazioni ... TAG24.

