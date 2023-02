Formula 1, Vasseur elogia Ferrari dopo i test in Bahrain: “Sensazioni buone” (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Formula 1 regala un assaggio del 2023 con i primi test in Bahrain che soddisfano Frederic Vasseur dopo la prova delle due Ferrari. Il nuovo team principal della scuderia di Maranello ha commentato in lungo e largo la sessione odierna esprimendo parole confortanti in merito al lavoro fatto finora e soprattutto in previsione della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) La1 regala un assaggio del 2023 con i primiinche soddisfano Fredericla prova delle due. Il nuovo team principal della scuderia di Maranello ha commentato in lungo e largo la sessione odierna esprimendo parole confortanti in merito al lavoro fatto finora e soprattutto in previsione della ... TAG24.

