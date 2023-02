Formula 1 | test Bahrain | la prima pausa incorona Verstappen

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Manca ormai pochissimo al primo semaforo verde della nuova stagione del Circus automobilistico più importante e famoso del mondo. Proprio sull’asfalto dell’autodromo che ospiterà lacorsa di questo emozionante 2023, la1 ha mandato in pista iinche hanno già emesso le primissime sensazioni. Siamo nelladopo ben quattro ore e quindici minuti di giri. Chi è riuscito a realizzare il miglior tempo di questa lunga sessione?1,: la classifica dopo diverse ore di giri (Credit foto – pagina Facebook F1/ Getty Images)È ancora lotta Red Bull-Ferrari per la piazza più importante e prestigiosa. Almeno in questo primo inizio di nuova stagione. È stato il campione del mondo Max ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????????????????? ???????? ?????? ???????? ?????????????? ???????????????? Le news ? - FPredestinato : RT @CorSport: Inizia la nuova stagione di Formula 1 con la 3 giorni di test in Bahrein ?? la W14 e la SF-23 sono state votate come le due v… - RubinoIvo : RT @SkySportF1: ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - qnazionale : Test Formula 1 Bahrain, prima giornata a Sakhir: Red Bull-Ferrari, è subito testa a testa - Luxgraph : F1, day-1 test Bahrain: Verstappen precede la Ferrari di Sainz al mattino -

Miglior tempo di Verstappen, tallonato da Sainz. Più indietro la Mercedes. Nel pomeriggio c'è Leclerc. Il Mondiale 2023 scatta il 5 marzo con il Gp del ...C'è voluto decisamente più del previsto, ma la RB19 , la monoposto della Red Bull per la stagione 2023 di1 , ha finalmente fatto il suo debutto in Bahrain, dove oggi sono cominciati ipre - stagionali. Più che una rivoluzione, quella della RB19 è un'evoluzione della monoposto dello scorso ...

F1 LIVE Bahrain, giorno 1: Segui i test Formula 1 in diretta Autosprint.it

F1 2023 | Ecco gli orari TV dei test del Bahrain Motorsport.com - IT

Test Formula 1 Bahrain, a Sakhir prima giornata di prove: c'è Sainz con la Ferrari QUOTIDIANO NAZIONALE

Formula 1, test in Bahrain: in diretta live streaming risultati e tempi del Day-1 a Sakhir Sky Sport

LIVE Formula 1 | Test Bahrain, Giorno 1 | Diretta testuale Motorsport.com - IT

Proprio sull’asfalto dell’autodromo che ospiterà la prima corsa di questo emozionante 2023, la Formula 1 ha mandato in pista i test in Bahrain che hanno già emesso le primissime sensazioni. Siamo ...(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Primi giri veri in Bahrain per la Formula 1 2023 e stessi protagonisti dell'anno scorso. Nella mattinata della prima giornata di test ufficiali sulla pista di Sakhir, con i ...