Formazioni ufficiali Nantes-Juventus, Europa League 2022/2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le Formazioni ufficiali di Nantes e Juventus, sfida valida per il ritorno dei playoffs di Europa League 2022/2023. I bianconeri con tanta pressione sulle proprie spalle vanno in Francia alla ricerca di una vittoria e del conseguente passaggio del turno ai danni dei padroni di casa. Max Allegri deve ancora una volta fare a meno di Paul Pogba e soprattutto Federico Chiesa, che non ha recuperato dall’affaticamento della scorsa settimana. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di giovedì 23 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Nantes-Juventus Nantes: Lafont, Girotto, Pallois, Chirivella, Blas, Sissoko, Castelletto, Mollet, ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ledi, sfida valida per il ritorno dei playoffs di. I bianconeri con tanta pressione sulle proprie spalle vanno in Francia alla ricerca di una vittoria e del conseguente passaggio del turno ai danni dei padroni di casa. Max Allegri deve ancora una volta fare a meno di Paul Pogba e soprattutto Federico Chiesa, che non ha recuperato dall’affaticamento della scorsa settimana. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di giovedì 23 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Lafont, Girotto, Pallois, Chirivella, Blas, Sissoko, Castelletto, Mollet, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Anderlecht-Ludogorets, le formazioni ufficiali: Amuzu e Verschaeren ci sono, Despodov titolare: Ecco le formazioni… - laziopress : UECL | Cluj-Lazio, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Cluj-Lazio, le formazioni ufficiali: chance in avanti per Romero: Di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due alle… - DiMarzio : #UEL | Le formazioni ufficiali di #Nantes-#Juventus per il ritorno del playoff di #EuropaLeague - sportface2016 : #NantesJuventus, le formazioni ufficiali: Di Maria e Kean la coppia scelta da #Allegri -