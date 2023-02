Formazioni ufficiali Cluj-Lazio | Conference League 2022 2023

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ledi, sfida valida per il ritorno dei playoffs di. I biancocelesti partono da una situazione di vantaggio ma devono stare attenti in vista di un match che nasconde comunque delle insidie. Sarri si porterà diversi dubbi fino a poco prima dell’inizio, con Milinkovic-Savic e Zaccagni in dubbio. Dopo l’operazione al naso non ci sarà Pedro, così come Romagnoli per un infortunio muscolare. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di giovedì 23 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Scuffet; Manea, Kolinger, Burca, Camora; Deac, Cvek, Muhar, Krasniqi; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #ConferenceLeague | Le formazioni ufficiali di #Cluj e @OfficialSSLazio per il ritorno dei playoff di @europacnfleague http… - DiMarzio : #ConferenceLeague | Le formazioni ufficiali di #Cluj e @OfficialSSLazio per il ritorno dei playoff di… - sportface2016 : #ConferenceLeague: le formazioni ufficiali di #ClujLazio #UECL #Sarri si affida al tridente composto da #Romero,… - zazoomblog : RB Lipsia-Manchester City: le formazioni ufficiali - #Lipsia-Manchester #City: #formazioni - infoitsport : Lipsia-Manchester City, le formazioni ufficiali -

Cronaca in tempo reale e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI EMPOLI - NAPOLI ] RISULTATO IN DIRETTA: LECCE - SASSUOLO Sabato 25 febbraio alle 17 le, dalle 18 la cronaca con ...Ledi Nantes e Juventus , sfida valida per il ritorno dei playoffs di Europa League 2022/2023. I bianconeri con tanta pressione sulle proprie spalle vanno in Francia alla ricerca di ...

Torino-Cremonese: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali: Karamoh e Ilic dal primo minuto Toro News

Torino - Cremonese: le formazioni ufficiali Tutto Juve

Le formazioni ufficiali di Cluj e Lazio per la gara di ritorno dei playoff di UEFA Conference League. Fischio d'inizio ore 18:45 Le formazioni ufficiali di Cluj e Lazio per la gara di ritorno dei ...In attesa di conoscere il calendario ufficiale, si sa già che le 16 squadre del gruppo ... in carica del Sassuolo -, mercoledì 22 e venerdì 24 marzo; mentre le altre 16 formazioni, appartenenti al ...