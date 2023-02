Fondazione Artemisia Ets, prevenzione per Festa della Donna e del Papà (Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il 12 marzo, per la Festa della Donna, la Fondazione Artemisia ETS, in collaborazione con la Rete Artemisia Lab e grazie alla disponibilità dei medici della Rete, apre tutti i propri Centri per offrire PAP Test gratuiti.Il presidente Mariastella Giorlandino, come ogni anno, ma in modo particolare in questo periodo post pandemico che ha lasciato significativi eventi Long-Covid, promuove giornate di prevenzione gratuita “per stimolare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, che un tempo vedeva l’Italia come uno tra i primi Paesi, e che purtroppo è stata troppo trascurata registrando un aumento della mortalità a breve termine e il rischio a lungo termine”, si legge in una ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il 12 marzo, per la, laETS, in collaborazione con la ReteLab e grazie alla disponibilità dei mediciRete, apre tutti i propri Centri per offrire PAP Test gratuiti.Il presidente Mariastella Giorlandino, come ogni anno, ma in modo particolare in questo periodo post pandemico che ha lasciato significativi eventi Long-Covid, promuove giornate digratuita “per stimolare l’attenzione sull’importanza, che un tempo vedeva l’Italia come uno tra i primi Paesi, e che purtroppo è stata troppo trascurata registrando un aumentomortalità a breve termine e il rischio a lungo termine”, si legge in una ...

