Follia al ristorante, chiede il ketchup per il panino e il cameriere lo colpisce a sangue con un tagliere (Di giovedì 23 febbraio 2023) Aveva chiesto solamente del ketchup, ma si è ritrovato con 6 punti, un trauma cranico e 7 giorni di prognosi. Una vicenda oltremodo drammatica, che parla di una violenza gratuita e improvvisa. Alla richiesta della salsa rossa, pare si sia scatenata la furia di un uomo che ha cominciato a colpire con violenza la sua vittima con un pesante tagliere di legno, finché il sangue non ha iniziato a zampillare da dietro la nuca. Follia al tribunale: “Ti sparo in bocca”, minaccia il giudice e butta giù il banco della difesa Colpito a sangue alla testa dal cameriere per il ketchup In totale, almeno 3 violenti colpi alla nuca con un tagliere di legno a seguito della banale richiesta. Poi, subito dopo, le urla di una donna, e la fuga dell’aggressore. Intanto le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Aveva chiesto solamente del, ma si è ritrovato con 6 punti, un trauma cranico e 7 giorni di prognosi. Una vicenda oltremodo drammatica, che parla di una violenza gratuita e improvvisa. Alla richiesta della salsa rossa, pare si sia scatenata la furia di un uomo che ha cominciato a colpire con violenza la sua vittima con un pesantedi legno, finché ilnon ha iniziato a zampillare da dietro la nuca.al tribunale: “Ti sparo in bocca”, minaccia il giudice e butta giù il banco della difesa Colpito aalla testa dalper ilIn totale, almeno 3 violenti colpi alla nuca con undi legno a seguito della banale richiesta. Poi, subito dopo, le urla di una donna, e la fuga dell’aggressore. Intanto le ...

