Fognini-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fabio Fognini se la vedrà contro Carlos Alcaraz nel secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2023 (terra battuta). Il confronto sfumato la scorsa settimana a Buenos Aires per la sconfitta dell’azzurro contro Djere, andrà in scena in terra brasiliana. Entrambi i giocatori hanno dovuto completare l’opera visto che i rispettivi match erano stati sospesi per pioggia nella serata di martedì. Fognini ha dunque liquidato il cileno Barrios Vera, mentre Alcaraz ha avuto la meglio del beniamino di casa Alves. Alcaraz ha vinto l’unico precedente lo scorso anno, proprio sulla terra rossa di Rio, e tutto lascia pensare che anche in quest’edizione avrà la meglio. Guai però a dare per spacciato in partenza un talento come Fabio, che in determinate condizioni può ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fabiose la vedrà contro Carlosnel secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de(terra battuta). Il confronto sfumato la scorsa settimana a Buenos Aires per la sconfitta dell’azzurro contro Djere, andrà in scena in terra brasiliana. Entrambi i giocatori hanno dovuto completare l’opera visto che i rispettivi match erano stati sospesi per pioggia nella serata di martedì.ha dunque liquidato il cileno Barrios Vera, mentreha avuto la meglio del beniamino di casa Alves.ha vinto l’unico precedente lo scorso anno, proprio sulla terra rossa di Rio, e tutto lascia pensare che anche in quest’edizione avrà la meglio. Guai però a dare per spacciato in partenza un talento come Fabio, che in determinate condizioni può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Tennis ATP Rio de Janeiro 2023: Fabio Fognini vince la prima partita dell’anno ed ora affronterà Alcaraz - #Tennis… - Fprime86 : RT @LorenzoAndreol4: 'Ahhhh come gioca Fognini' cit. Fabio doma 62 63 Barrios Vera in una strana due giorni e accede al secondo turno del t… - dlsport80 : Piccolo brivido prima di chiudere per Fognini prima di battere il cileno Barrios Vera. Prima vittoria dell’anno in… - __eeemaa__ : Fabio #Fognini,dopo il rinvio a causa della pioggia,stravince contro il cileno #BarriosVera e se la giocherà agli o… - Ilsuperbo89 : Con questa vittoria rientra negli 80 al mondo ma può essere superato. In Cile non difende punti e Alcaraz ancora no… -