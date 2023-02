Foggia | scelto il sostituto di Gallo | il nuovo tecnico sarà Somma

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilhaildel dimissionario FabioMarioilallenatore dei rossoneri Secondo quanto riferito da Sky Sport, ilha ormai spazzato via tutti gli indugi e hail suoallenatore: Mario. Vicino l’accordo per il, che sulla panchina rossonera avrà il difficile compito di non far rimpiangere il dimissionario Fabio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mario Somma è il nuovo allenatore del Foggia. Dopo la bufera per l’esonero del tecnico Fabio Gallo, con piccati botta e risposta tra il presidente del club rossonero Nicola Canonico e il trainer di ...La società dopo le dimissioni di Fabio Gallo ha scelto Mario Somma come nuovo allenatore del Foggia per questo finale di stagione in Lega Pro ...