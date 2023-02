Florida, incinta di un bambino con grave sindrome, le viene negato il diritto all’aborto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Florida aborto sindrome di Potter. incinta, scopre durante la gravidanza che il feto soffre di una sindrome gravissima, ma lei vive in Florida e quindi niente aborto terapeutico. Una storia assurda e per certi versi con risvolti che possono essere definiti al limite del diabolico, quelli che una coppia sarà costretta a vivere, per le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)abortodi Potter., scopre durante la gravidanza che il feto soffre di unagravissima, ma lei vive ine quindi niente aborto terapeutico. Una storia assurda e per certi versi con risvolti che possono essere definiti al limite del diabolico, quelli che una coppia sarà costretta a vivere, per le ... TAG24.

