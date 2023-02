Fiumicino | Coronas Forza Italia | “Anche Pleiadi e via Portuense senza illuminazione… si allunga la lista delle strade al buio”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 febbraio 2023)– “Ancora disagi, che si vanno ad aggiungere ai troppi già esistenti: dopo la denuncia fatta nel precedente comunicato sul tratto di via della Scafa completamente al(leggi qui), sono molteplici le segnalazioni che mi arrivano dai cittadini che lamentano la stessa criticità su altredel territorio“. A dichiararlo in una nota stampa è Alessio, capogruppo di. “Tra queste, ad esempio, è alla zona,– prosegue il Capogruppo – maviae tutte le vie limitrofe che portano a Parco Leonardo: arterie fondamentali per la viabilità locale emolto pericolose laddove non c’è illuminazione ...