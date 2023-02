Firenze | il ministro Valditara contro la preside che ha scritto agli studenti dopo l’aggressione | “Lettera ridicola È un atto di propaganda”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “In Italia non c’è nessun pericolo fascista, non c’è nessuna deriva violenta o autoritaria. Difendere le frontiere e ricordare il proprio passato o l’identità di un popolo non ha nulla a che vedere con il fascismo o, peggio, con il nazismo. Quindi inviterei laa riflettere più attentamente sulla storia e sul presente”. Lo ha detto ildell’Istruzione e del merito, Giuseppe, ospite della trasmissione “Mattino 5 news” su Canale5. Lascritta da unadi“è del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggere questae che sia stata letta. Il contenuto non rappresenta la realtà dei fatti – ha aggiunto- Non ritengo necessario intervenire, sono lettere ridicole. Vanno prese per ...