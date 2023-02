Firenze, furti su treni Eurostar: arrestati tre uomini con soldi, cellulari, profumi e una piastra per capelli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tre uomini, un ventenne francese e due trentenni tunisini presunti autori di più furti consumati il giorno precedente a bordo di un treno Alta velocità, sono stati denunciati dalla Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tre, un ventenne francese e due trentenni tunisini presunti autori di piùconsumati il giorno precedente a bordo di un treno Alta velocità, sono stati denunciati dalla Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer Toscana L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : I due agivano principalmente in provincia di Siena e Firenze - corrierefirenze : Firenze, monopattini Ridemovi solo in centro: troppi furti di batterie in periferia - infoitinterno : Furti sui treni e in stazione a Bologna e Firenze, la Polfer denuncia i predoni dei bagagli - GazzChianti : ?? Impennata di furti nelle case, operazione dei carabinieri di Poggibonsi: due denunce. Sequestrato materiale per 2… - QuiNewsFirenze : Pendolari dei furti a bordo treno fra Toscana ed Emilia -