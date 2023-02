Firenze: furti seriali a clienti di bar e ristoranti (carte di credito, cellulari, tablet, zaini). Arrestato un 50 enne (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Polizia di Stato ieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un senza fissa dimora di 50 anni indagato per alcuni furti nonché per l’indebito utilizzo di carte di credito rubate a clienti di bar e ristoranti del centro cittadino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Polizia di Stato ieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un senza fissa dimora di 50 anni indagato per alcuninonché per l’indebito utilizzo didirubate adi bar edel centro cittadino L'articolo proviene daPost.

