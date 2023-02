Firenze, bruciano la lettera della preside antifascista. Ecco i motivi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 febbraio – Non si placano le anime nella città di Firenze dopo che la sinistra è tornata ad alzare la tensione nelle scuole: dopo i fatti del Michelangiolo infatti, dove già è stata accertata l’aggressione violenta e premeditata dei collettivi antifascisti ai danni dei militanti di Azione Studentesca, era uscita una circolare della preside del Liceo “Leonardo Da Vinci” in cui si lanciavano pesanti messaggi d’odio contro gli studenti di destra. Tensione a Firenze Poco importa se alla manifestazione antifascista indetta dai collettivi fiorentini siano sventolate bandiere titine e si sia inneggiato alle Foibe: per una preside il nemico resterà sempre il fascista, “chi onora gli avi” e chi fa politica in termini patriottici e identitari. Sulla questione è intervenuto il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 febbraio – Non si placano le anime nella città didopo che la sinistra è tornata ad alzare la tensione nelle scuole: dopo i fatti del Michelangiolo infatti, dove già è stata accertata l’aggressione violenta e premeditata dei collettivi antifascisti ai danni dei militanti di Azione Studentesca, era uscita una circolaredel Liceo “Leonardo Da Vinci” in cui si lanciavano pesanti messaggi d’odio contro gli studenti di destra. Tensione aPoco importa se alla manifestazioneindetta dai collettivi fiorentini siano sventolate bandiere titine e si sia inneggiato alle Foibe: per unail nemico resterà sempre il fascista, “chi onora gli avi” e chi fa politica in termini patriottici e identitari. Sulla questione è intervenuto il ...

