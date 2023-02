Fiorentina-Braga le pagelle e il tabellino della partita

(Di giovedì 23 febbraio 2023) . Forti del 4-0 dell’andata, i viola sono già agli ottavi di finale di Conference League. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vincenzo Italiano potrebbe concedersi un ampio turnover in vistagara di questa sera contro i portoghesi del, sconfitti 4-0 all’andata con le doppiette Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... B24PT : 16': Fiorentina 0-1 Braga - SportRepubblica : Fiorentina-Braga: il Var sconfessa la goal line technology e fa annullare un gol ai viola [aggiornamento delle 22:3… - Mory__Kaba : @doumbiiia @MarlyTyri Fiorentina ce Braga - SportRepubblica : Fiorentina-Braga: il Var sconfessa la goal line technology e fa annullare un gol ai viola - Fiorentinanews : #FiorentinaBraga 2?-2? ?| 76' Lascia il campo anche #Mandragora e al suo posto entra #Amrabat. Segui la nostra dire… -

Al Franchi, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi,si affrontano nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale dell'Conference League ..dell'andata - Calciomercato.itReduci dal pareggio in Serie A 1 - 1 nel derby contro l'Empoli, i viola di Vincenzo Italiano - privi dello squalificato Venuti - devono solo certificare ...

Fiorentina, i convocati per il Braga: Sirigu e Brekalo IN, un big OUT Viola News

Conference League, come vedere Cluj-Lazio e Fiorentina-Braga QuiFinanza

Conference League, i risultati al 45': Fiorentina sotto col Braga al Franchi Tutto Napoli

In campo Roma-Salisburgo e Fiorentina Braga Agenzia ANSA

In Fiorentina-Braga la Goal Line Technology aveva assegnato il gol ad Arthur Cabral l’arbitro lo ha annullato dopo aver rivisto al VAR ...La goal line technology non è infallibile: lo dimostra quanto successo in Fiorentina-Braga, playoff di ritorno di Conference League. Cabral aveva esultato dopo il segnale dell'orologio dell'arbitro, ...