Fiorentina-Braga | gol di Cabral con goal line technology | arbitro va al Var e annulla | palla non entrata

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Scene incredibili a Firenze nel match tra. Al minuto 49? Arthuraveva trovato il gol del pareggio, per 2-2, con un gol confermato dalla. Da qui però, il Var ha fermato tutto, perché la GLT avrebbe commesso un errore, obbligando l’ad andare all’on field review. Dopo più di 5 minuti di decisione, l’Benoit Bastien ha deciso infattire il gol, portando il risultato sull’1-2. Una decisone comunque difficilissima e complicatissima da prendere. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... B24PT : 16': Fiorentina 0-1 Braga - acffiorentina : Il nostro XI contro il Braga?? Powered by @EA_FIFA_Italia #forzaviola #fiorentina #fiorentinabraga #uecl - futgolss09 : Fiorentina 2x2 Braga (ida: 4x0) ?? Riccardo Saponara ?? Giacomo Bonaventura (2) ?? Conference League | 16 avos - cmdotcom : #FiorentinaBraga, clamoroso: la goal line technology fa cilecca! La ricostruzione - Cristoincroce1 : RT @sportface2016: #FiorentinaBraga, la goal line technology segnala il gol di #Cabral, ma l'arbitro va al #Var e annulla. La palla non sar… -

Al Franchi, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi,si affrontano nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale dell'Conference League ..dell'andata - Calciomercato.itReduci dal pareggio in Serie A 1 - 1 nel derby contro l'Empoli, i viola di Vincenzo Italiano - privi dello squalificato Venuti - devono solo certificare ...

Europa e Conference League: in campo Roma-Salisburgo 0-0 e Fiorentina Braga 0-1 LIVE Agenzia ANSA

LIVE – Fiorentina-Braga: Saponara riporta in parità il match! Viola News

Fiorentina-Braga 2-2, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Troppa sufficienza in avvio, la Fiorentina va sotto di due col Braga poi accorcia: 1-2 all'intervallo TUTTO mercato WEB

FIORENTINA-SPORTING BRAGA 1-2 (5-2), SEGUI IL LIVE DI FV! Firenze Viola

52' - Gioco fermo da qualche minuto per un presunto check del Var non facilmente interpretabile 48' - GOOOOOOLLLLL DI CABRAAAAALLLL!!!!!!!!!!!!! Primo traversone di Terzic, peraltro ...Sporting Braga avanti 2-1 all'intervallo. Castro al 16' sblocca il risultato, raddoppio di Djalò al 34'. Entrambe le reti dal limite dell'area. La Fiorentina accorcia le distanze con… Leggi ...