Fiorentina-Braga, caos goal-line tecnhology: annullato il gol di Cabral – FOTO

Clamoroso quanto successo allo stadio Franchi nella partita tra Fiorentina e Braga, l'arbitro annulla una rete di Cabral dopo la segnalazione della goal-line tecnhology. Il direttore di gara è andato al Var e siccome non era sicuro fosse entrato tutto il pallone ha deciso di annullare la rete dell'attaccante viola.

