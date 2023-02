Fiordelisi scatena il putiferio: “Ecco cosa mi ha detto Edo sotto le coperte” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lunedì notte dopo la puntata del GF Vip Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso. Durante la lite la gieffina ha rinfacciato al fidanzato di essere ‘andato da ubriaco con Micol Incorvaia‘ ed ha aggiunto che lei ha ‘voluto consumare subito, non come al GF Vip che fa la santarellina‘. Ieri la Fiordelisi c’è ricascata e durante un momento di confidenze con Sarah Altobello è tornata a parlare del passato tra Edoardo Donnamaria e Micol. “Lui mi ripeteva ‘io con questa persona anche se l’abbiamo fatto…’. Che poi lui mi ha detto che lei ha voluto andarci subito. Questa cosa me l’ha detta proprio lui sotto le coperte. Perché parlavamo a letto di lei come persona com’è qui dentro. Sì perché lei sembrava tutta una santarellina che con Edoardo Tavassi faceva la tipa che non si ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lunedì notte dopo la puntata del GF Vip Edoardo Donnamaria e Antonellahanno discusso. Durante la lite la gieffina ha rinfacciato al fidanzato di essere ‘andato da ubriaco con Micol Incorvaia‘ ed ha aggiunto che lei ha ‘voluto consumare subito, non come al GF Vip che fa la santarellina‘. Ieri lac’è ricascata e durante un momento di confidenze con Sarah Altobello è tornata a parlare del passato tra Edoardo Donnamaria e Micol. “Lui mi ripeteva ‘io con questa persona anche se l’abbiamo fatto…’. Che poi lui mi hache lei ha voluto andarci subito. Questame l’ha detta proprio luile. Perché parlavamo a letto di lei come persona com’è qui dentro. Sì perché lei sembrava tutta una santarellina che con Edoardo Tavassi faceva la tipa che non si ...

