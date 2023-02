Finti malati per vedere Napoli allo stadio: sorpresi dal superiore e condannati (Di giovedì 23 febbraio 2023) Aveva chiesto un congedo per malattia ma sono stati sorpresi allo stadio a tifare Napoli. La Cassazione ha condannato due militari dell’Esercito a 3 mesi e 20 giorni di reclusione militare. Militari in congedo per malattia: sorpresi a tifare Napoli, scatta la condanna Secondo quanto racconta Il Mattino, i due imputati, di Napoli e Cava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Aveva chiesto un congedo per malattia ma sono statia tifare. La Cassazione ha condannato due militari dell’Esercito a 3 mesi e 20 giorni di reclusione militare. Militari in congedo per malattia:a tifare, scatta la condanna Secondo quanto racconta Il Mattino, i due imputati, die Cava L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

