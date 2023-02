Finiti i festeggiamenti per la vittoria, il centrodestra è già in tensione per la Giunta (Di giovedì 23 febbraio 2023) È finito (già) il tempo della gioia per la vittoria del centrodestra alle amministrative, ché la formazione della Giunta laziale è da giorni foriera di tensioni, in attesa dell’incontro di oggi tra... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 febbraio 2023) È finito (già) il tempo della gioia per ladelalle amministrative, ché la formazione dellalaziale è da giorni foriera di tensioni, in attesa dell’incontro di oggi tra... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... THEAVCHER : se mi laureo ordino una corona in plastica su amazon e a ''festeggiamenti'' finiti faccio il reso # contattemi per… - Adrian75M75 : @pfmajorino Finiti i festeggiamenti per la 'vittoria' e già a sparare minchiate che non interessano a nessuno ????????! - paoloferri76 : @ElOneg io ho comprato due biscotti all'uvetta per pranzo e i festeggiamenti sono finiti li - Nietzsche1973 : Già finiti i festeggiamenti per Sanremo? ?????? -