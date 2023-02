Film sulla montagna e outdoor: a Bergamo l’incontro con l’alpinista e scrittore Emilio Previtali (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’evento. Lunedì 27 febbraio alle 20, la rassegna cinematografica dedicata a montagna e outdoor «Banff Mountain Film Festival World Tour Italy» fa tappa al cinema Conca Verde di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’evento. Lunedì 27 febbraio alle 20, la rassegna cinematografica dedicata a«Banff MountainFestival World Tour Italy» fa tappa al cinema Conca Verde di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sean Penn alla Berlinale presenta il suo documentario 'Superpower' sulla guerra in Ucraina e sul presidente Volodym… - gib_barbara : @Drittorovescio_ @AndreaRomano9 Romano per la carità ma stai zitto !!! Ma falla finita di rompere quelli che non ho… - andreamerolaa : Non mi soffermo sulla mia interpretazione del film perché è la prima visione, magari più avanti amplierò questo thread per dire la mia. - andreamerolaa : La differenza sostanziale è che, a differenza di Alien, il nemico qui diventa anche l’essere umano, perché nessuno… - RalphRo65263415 : Fine del primo libro, domani inizio il secondo. Sembra di cavalcare in quelle praterie sconfinate che si vedono in… -