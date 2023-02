Filippo La Mantia chiude il suo ristorante dopo appena un anno: “Difficoltà col personale” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nemmeno un anno fa, Filippo La Mantia aveva aperto il suo ristorante al Mercato Centrale di Milano. L’“oste e cuoco” Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nemmeno unfa,Laaveva aperto il suoal Mercato Centrale di Milano. L’“oste e cuoco” Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Filippo La Mantia chiude il ristorante al Mercato Centrale: «Non ho abbastanza cuochi» - ratman82 : Filippo La Mantia chiude il ristorante al Mercato Centrale: «Non ho abbastanza cuochi». Il problema sono i cuochi c… - kospeti : Filippo La Mantia chiude il ristorante al Mercato Centrale: «Non ho abbastanza cuochi» @corriere poveretto facciam… - Borsapretporter : È proprio così. La vera libertà è non aver bisogno di nessuno per lavorare, visto che ormai DIPENDENTE non è chi vi… - ComunicareDigit : @FILIPPOLAMANTIA Devo chiudere perché non si trova personale! Da non credere!!! -