Fiction Rai2, Rocco Schiavone 5: quando inizia, numero puntate e trama (Di giovedì 23 febbraio 2023) Rocco Schiavone 5 è una delle serie tv Rai più attese. Si tratta della quinta stagione della Fiction con Marco Giallini, basata sulle opere letterarie di Antonio Manzini con protagonista il poliziotto Rocco Schiavone, un poliziotto irascibile e poco incline alle regole. Anche nelle nuove puntate ci saranno indagini complesse da risolvere, e la Fiction di Rai 2 sarà caratterizzata dalle solite tinte noir che l'hanno resa celebre tra il pubblico. Fiction Rocco Schiavone 5: data di inizio, programmazione e dov'è stata girata Il commissario Rocco Schiavone va in onda il mercoledì su Rai 2. Precisamente, la quinta stagione della serie tv inizierà il 29 marzo 2023. Le ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 febbraio 2023)5 è una delle serie tv Rai più attese. Si tratta della quinta stagione dellacon Marco Giallini, basata sulle opere letterarie di Antonio Manzini con protagonista il poliziotto, un poliziotto irascibile e poco incline alle regole. Anche nelle nuoveci saranno indagini complesse da risolvere, e ladi Rai 2 sarà caratterizzata dalle solite tinte noir che l'hanno resa celebre tra il pubblico.5: data di inizio, programmazione e dov'è stata girata Il commissariova in onda il mercoledì su Rai 2. Precisamente, la quinta stagione della serie tv inizierà il 29 marzo 2023. Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Mare Fuori 3: Stasera su Rai2 la Seconda Puntata della Nuova Stagione della Fiction - fabiofabbretti : Palinsesti Rai, primavera 2023 – Rai1 a tutta fiction, Alessio Boni è #IlMarescialloFenoglio. Su Rai2 le semifinali… - TV_Italiana : Fra fiction e reality, Stefano De Martino può ritenersi soddisfatto degli #AscoltiTV di #StaseraTuttoèPossibile. ??… - _d3f3nceless_ : Lo dico? Lo dico. Era meglio quando mare fuori lo seguivamo in 10 come tutte le fiction di Rai2 senza gente pazza - casting_provini : In tanti ci chiedono notizie su eventuali casting per la quarta stagione della serie TV di RaiDue: “MARE FUORI”. Ad… -