Ferretti e Yilport | segnali positivi per il rilancio in chiave blue economy

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “La blusi esprime attraverso i piccoli e i grandi progetti, ed è a questi ultimi che in questi giorni guardiamo con grande e rinnovato interesse”. A dichiararlo è Salvatore Toma, Presidente di Confindustria Taranto, all’indomani della notizia riguardante un accordo di programma sul Porto di Taranto fra Regione Puglia, Governo e Invitalia. Un progetto che dovrebbe portare entro il 2024 nuovi occupati – si parla di 236 unità – e soprattutto attrarre nuovi investimenti in una logica di filiera nei settori logistico, marittimo, industriale e turistico. “Pur non avendo ancora contezza dei termini precisi dell’accordo non possiamo che plaudire ad un progetto di questo genere – ha aggiunto il Presidente – che fa ben sperare nella espressione concreta di un potenziale enorme, che è appunto quello del Porto di Taranto, già adeguatamente strutturato sul piano ...