Ferragni e Rosa Chemical nel mirino Agcom: cosa rischia ora la Rai (Di giovedì 23 febbraio 2023) La pubblicità gratuita a Instagram e i siparietti hot dell’artista, senza dimenticare la furia di Blanco contro le rose. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni potrebbe aprire un’istruttoria Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) La pubblicità gratuita a Instagram e i siparietti hot dell’artista, senza dimenticare la furia di Blanco contro le rose. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni potrebbe aprire un’istruttoria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Nel postfestival l’ad Carlo Fuortes sotto assedio : si teme il danno erariale per la cessione dei contenuti ai soci… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Come avevamo ampiamente anticipato, sollevando il caso in conferenza stampa, anche l’Agcom sta valutando l’apertura di un’istr… - infoitcultura : Sanremo, la pubblicità occulta di Ferragni e il bacio tra Fedez Rosa Chemical - infoitcultura : Instagram, Fedez, Ferragni e Rosa Chemical a Sanremo, l'Agcom pronta ad aprire un'istruttoria - fanpage : Come avevamo ampiamente anticipato, sollevando il caso in conferenza stampa, anche l’Agcom sta valutando l’apertura… -

Fedez, balbuzie e il volto stravolto: "Cosa gli è successo" ...le battutacce su Emanuela Orlandi e dopo le polemiche che ha scatenato a Sanremo, ecco anche le voci sulla possibile rottura con Chiara Ferragni , il tutto dopo il bacio sulla bocca a Rosa Chemical ... Chiara Ferragni e Fedez, scoop a 'Oggi è un altro giorno': le rivelazioni velenose in studio Durante la trasmissione, Francesco Oppini ha svelato una nuova verità a proposito di ciò che è accaduto dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di . Secondo Oppini, la crisi sembrerebbe ... ...le battutacce su Emanuela Orlandidopo le polemiche che ha scatenato a Sanremo, ecco anche le voci sulla possibile rottura con Chiara, il tutto dopo il bacio sulla bocca a...Durante la trasmissione, Francesco Oppini ha svelato una nuova verità a proposito di ciò che è accaduto dopo il bacio tra Fedezal Festival di . Secondo Oppini, la crisi sembrerebbe ...