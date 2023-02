Femminicidio di Merano, arrestato il compagno di Sigrid Groeber (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Alexander Gruber, l'uomo di 55 anni accusato di omicidio volontario di Sigrid Groeber di 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è accusato di aver ucciso la compagna nella notte tra sabato e domenica scorsa in un appartamento della scuola alberghiera 'Kaiserhof' della città altoatesina. La donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale a seguito delle gravi lesioni riportante. Leggi su agi (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Alexander Gruber, l'uomo di 55 anni accusato di omicidio volontario didi 39 anni, è statodai carabinieri. L'uomo è accusato di aver ucciso la compagna nella notte tra sabato e domenica scorsa in un appartamento della scuola alberghiera 'Kaiserhof' della città altoatesina. La donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale a seguito delle gravi lesioni riportante.

