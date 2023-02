Feltri: “Che vinca Bonaccini o la sua rivale, il Pd perderà da qui all’eternità. Non è un partito ma un rigattiere” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Comunque andrà, perderanno da qui all’eternità”. Il duello Bonaccini Schlein per la segreteria del Pd ispira a Vittorio Feltri molto un editoriale esilarante. In realtà – scrive- checché ne dicano, sono molto simili: “sono ex comunisti, come ha confessato il presidente della regione Emilia. I due contendenti sono in realtà la copia l’uno dell’altra per cui i compagni qualsiasi scelta facciano non faranno di certo il salto nel buio. Ma nel solito pentolone ideologico della sinistra più spinta”. A sentirli è una noia mortale. Come infatti ha dimostrato lo scarso appeal che ha riscontrato il dibattito in tv tra i due sfidanti. La pensano allo stesso modo su tutto: “Entrambi ci stanno un po’ sul gozzo. Il candidato maschio sostiene che l’Ucraina va aiutata a resistere; opinione diffusa dalle Alpi alla Sicilia. La candidata ribadisce il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Comunque andrà, perderanno da qui”. Il duelloSchlein per la segreteria del Pd ispira a Vittoriomolto un editoriale esilarante. In realtà – scrive- checché ne dicano, sono molto simili: “sono ex comunisti, come ha confessato il presidente della regione Emilia. I due contendenti sono in realtà la copia l’uno dell’altra per cui i compagni qualsiasi scelta facciano non faranno di certo il salto nel buio. Ma nel solito pentolone ideologico della sinistra più spinta”. A sentirli è una noia mortale. Come infatti ha dimostrato lo scarso appeal che ha riscontrato il dibattito in tv tra i due sfidanti. La pensano allo stesso modo su tutto: “Entrambi ci stanno un po’ sul gozzo. Il candidato maschio sostiene che l’Ucraina va aiutata a resistere; opinione diffusa dalle Alpi alla Sicilia. La candidata ribadisce il ...

