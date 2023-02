Fedez - Rosa Chemical, bacio a Sanremo. La Procura archivia: 'Non c'è reato' (Di giovedì 23 febbraio 2023) 'Non c'è reato ': per questo motivo la Procura di Imperia ha deciso di archiviare l'esposto presentato dall'associazione Pro Vita & Famiglia contro Fedez e Rosa Chemical , per il bacio in diretta ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) 'Non c'è': per questo motivo ladi Imperia ha deciso dire l'esposto presentato dall'associazione Pro Vita & Famiglia contro, per ilin diretta ...

