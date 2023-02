Fedez-Ferragni, "atti osceni e...": bomba giudiziaria, cosa rischia la Rai (Di giovedì 23 febbraio 2023) Guai in arrivo per la Rai, Fedez, Rosa Chemical e Blanco. Secondo quanto riferisce un retroscena del Corriere della Sera, nonostante le carte siano ancora coperte dalla riservatezza, "diventa sempre più probabile l'apertura di più di un'istruttoria dell'Autorità per le Comunicazioni (Agcom) nei confronti della Rai sui casi verificatisi a Sanremo. E' stata una lunga riunione durata molte ore, quella del consiglio dell'Agcom andata in scena mercoledì. Si è discusso del caso Sanremo Rai e principalmente della pubblicità gratuita a Instagram (in questo caso sotto accusa c'è RaiPubblicità), del caso Fedez sulla nave (quando il rapper ha bruciato la foto del viceministro Bignami) e per i gesti ritenuti osceni durante l'esibizione di Rosa Chemical. In questo caso, filtra dalla riunione, però non si può dare la colpa al direttore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Guai in arrivo per la Rai,, Rosa Chemical e Blanco. Secondo quanto riferisce un retroscena del Corriere della Sera, nonostante le carte siano ancora coperte dalla riservatezza, "diventa sempre più probabile l'apertura di più di un'istruttoria dell'Autorità per le Comunicazioni (Agcom) nei confronti della Rai sui casi verificatisi a Sanremo. E' stata una lunga riunione durata molte ore, quella del consiglio dell'Agcom andata in scena mercoledì. Si è discusso del caso Sanremo Rai e principalmente della pubblicità gratuita a Instagram (in questo caso sotto accusa c'è RaiPubblicità), del casosulla nave (quando il rapper ha bruciato la foto del viceministro Bignami) e per i gesti ritenutidurante l'esibizione di Rosa Chemical. In questo caso, filtra dalla riunione, però non si può dare la colpa al direttore ...

