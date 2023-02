Fedez e Rosa Chemical, la decisione della Procura dopo l’esposto per atti osceni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fedez e Rosa Chemical la scorsa settimana hanno ricevuto un’esposto da Pro Vita che li aveva accusati di atti osceni in luogo pubblico. A firmare oltre 37 mila persone. l’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Sanremo oggi è stato valutato e la decisione è stata presa. Per i magistrati di Imperia il reato non esiste ed ha chiesto l’archiviazione del caso. Per quanto riguarda invece l’inchiesta su Blanco, che è stato indagato per danneggiamenti dopo la scena delle rose prese a calci, la Procura ha chiesto alla Rai se effettivamente ci sono stati dei danni e – in caso – di quantificarli. Rosa Chemical e Fedez, Pro Vita fa un esposto per ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 febbraio 2023)la scorsa settimana hanno ricevuto un’esposto da Pro Vita che li aveva accusati diin luogo pubblico. A firmare oltre 37 mila persone.presentato allaRepubblica di Sanremo oggi è stato valutato e laè stata presa. Per i magistrati di Imperia il reato non esiste ed ha chiesto l’archiviazione del caso. Per quanto riguarda invece l’inchiesta su Blanco, che è stato indagato per danneggiamentila scena delle rose prese a calci, laha chiesto alla Rai se effettivamente ci sono stati dei danni e – in caso – di quantificarli., Pro Vita fa un esposto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La procura della Repubblica di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto di Pro Vita nei confronti di Fedez e… - repubblica : Per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo la Procura chiede l'archiviazione: 'Il reato non esiste' - ultimora_pol : L'associazione ultracattolica Pro Vita e Famiglia ha presentato un esposto in Procura contro Fedez e Rosa Chemical… - AlbertoneNuvola : @trash_italiano Qui si vede chiaramente che Rosa Chemical pesta violentemente il callo del piede di Fedez! - anna30048679 : RT @Pasqual63670773: Se avessi un figlio come Rosa Chemical o peggio Fedez, dovrei fare i salti di gioia? -