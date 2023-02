Fedez balbetta durante la diretta: i fan si preoccupano, come sta e cosa è successo con Chiara Ferragni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se da un parte preoccupa lo stato di salute della coppia più digital di sempre, quella formata da Chiara Ferragni e il rapper Fedez, dall’altra, ora, i fans sono preoccupati proprio dallo stato di salute di Fedez stesso, ai quali non è sfuggito, durante il suo nuovo podcast, il fatto che il rapper non sia proprio in gran forma. Perché Rosa Chemical si chiama così e cosa è successo con Fedez: ultime news Fedez e Ferragni in crisi: il rapper vacilla e i fan si preoccupano La coppia vacilla, questo sembra essere un dato di fatto, dal momento che i due sembrano lanciarsi dei messaggi molto in sordina attraverso i canali social, e le stories in particolare. Il motivo? Bisogna fare qualche passo indietro, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se da un parte preoccupa lo stato di salute della coppia più digital di sempre, quella formata dae il rapper, dall’altra, ora, i fans sono preoccupati proprio dallo stato di salute distesso, ai quali non è sfuggito,il suo nuovo podcast, il fatto che il rapper non sia proprio in gran forma. Perché Rosa Chemical si chiama così econ: ultime newsin crisi: il rapper vacilla e i fan siLa coppia vacilla, questo sembra essere un dato di fatto, dal momento che i due sembrano lanciarsi dei messaggi molto in sordina attraverso i canali social, e le stories in particolare. Il motivo? Bisogna fare qualche passo indietro, e ...

