Federico Nicotera annuncia la sua scelta | ecco quando e chi

Leggi su tag24

(Di giovedì 23 febbraio 2023)la data della sua. Il tronista si dichiarerà a una tra Carola e Alice nella prossima registrazione di Uomini e Donne, in programma lunedì 27 febbraiola data della suaNella puntata andata in onda oggiha discusso con entrambe le sue corteggiatrici. Alice in lacrime ... TAG24.