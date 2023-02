Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Fdi depone corona d'alloro in memoria di Paolo Di Nella a Roma -

Alla breve cerimonia hanno partecipato anche, tra gli altri esponenti di, il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli, e il vice presidente del Copasir, Giovanni Donzelli. 23 febbraio 2023Alla breve cerimonia ha partecipato anche, tra gli altri esponenti di, il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli, e il vice presidente del Copasir, Giovanni ...

Fdi depone corona d'alloro in memoria di Paolo Di Nella a Roma - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, delegazione FdI con Donzelli e Foti depone nuova corona di ... Agenzia ANSA

Giorgia Meloni commossa depone un mazzo di fiori nell'orrore di Bucha La7

Giorno del Ricordo a Empoli, FdI depone mazzo di rose in piazza della Vittoria Virgilio

Salerno, Martiri delle Foibe: Gioventù Nazionale depone una corona di fiori UlisseOnline

Numerose vittime. Vanno rispettate". Lo ha detto il capo gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, a margine della deposizione, da parte del gruppo parlamentare di Fdi, di una corona ...'La violenza politica non deve essere mai giustificata' Roma, 22 feb. – “Ringraziamo il sindaco Gualtieri per aver annunciato la deposizione di una nuova corona di fiori in memoria di Paolo Di Nella.