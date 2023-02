“Favole di gusto” | a Gaeta presentata la prima edizionegaeta

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 febbraio 2023)– Si è svolta nella mattinata di ieri, in Aula Consiliare, la conferenza stampa di presentazione dellaed attesa edizione di “di”, manifestazione organizzata dal Comune die patrocinata dalla Camera di Commercio delle Province di Latina e Frosinone, condivisa con Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud, CNA Latina Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Consorzio MAM Memoria, Arte, Mare –, in collaborazione con Pro Loco, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e per l’Ospitalità Alberghiera “Angelo Celletti” di Formia e Associazione Provinciale Cuochi di Latina. Dopo il grande successo delle “...