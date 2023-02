Fausto Ferrandi La City | “Treviglio offre un’alta qualità della vita ed efficaci servizi di collegamento con Milano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il vantaggio di vivere a soli 35 minuti daè tra i comuni più ricercati per acquistare casa, anche da chi si sposta per lavoro nel capoluogo lombardo. In costruzione nuovi edifici ad alta efficienza., 23/02/23. Il ‘buon vivere’ è di casa a. La cittadina lombarda, infatti, situata nella media Pianura Padana in provincia di Bergamo, è contraddistinta da un’elevata, con la sua realtà a misura d’uomo. Negli ultimi anni sta registrando un aumentoricerca di abitazioni da acquistare e da affittare. Una città che conta poco più di 30.000 abitanti, con un centro storico di epoca romana che ha mantenuto la fisionomia originaria, racchiuso tra le due circonvallazioni, ricca di spazi ...