Fabrizio Romano: L’Internacional concluderà l’accordo per firmare Enner Valencia con un trasferimento gratuito… (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Internacional è pronto a concludere l’affare per firmare Enner Valencia a parametro zero dal Fenerbahçe valido dalla fine della stagione #trasferimenti Il pre-contratto fino a giugno 2025 è stato concordato, in attesa di essere sigillato. pic.twitter.com/bqVe1px0RL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 23 febbraio 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023)è pronto a concludere l’affare pera parametro zero dal Fenerbahçe valido dalla fine della stagione #trasferimenti Il pre-contratto fino a giugno 2025 è stato concordato, in attesa di essere sigillato. pic.twitter.com/bqVe1px0RL —(@) 23 febbraio 2023 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vicsemar : RT @DiegoJMontero2: Fabrizio Romano, another instrument of Barça's huge propaganda apparatus - raponchi31 : RT @DiegoJMontero2: Fabrizio Romano, another instrument of Barça's huge propaganda apparatus - 11hanky : RT @DiegoJMontero2: Fabrizio Romano, another instrument of Barça's huge propaganda apparatus - MUFCMarceI : @LFCiann Fabrizio Romano said it - Serranin56 : RT @DiegoJMontero2: Fabrizio Romano, another instrument of Barça's huge propaganda apparatus -