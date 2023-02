F1:test Bahrain;Verstappen davanti al mattino,poi Ferrari Sainz (Di giovedì 23 febbraio 2023) Primi giri veri in Bahrain per la Formula 1 2023 e stessi protagonisti dell'anno scorso. Nella mattinata della prima giornata di test ufficiali sulla pista di Sakhir, con i motori spenti per la pausa ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Primi giri veri in Bahrain per la Formula 1 2023 e stessi protagonisti dell'anno scorso. Nella mattinata della prima giornata diufficiali sulla pista di Sakhir, con i motori spenti per la pausa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiveGPit : #F1 Test Bahrain, Day 1: Verstappen svetta al mattino, buon inizio per la Ferrari ??? @privitera_marco - glooit : F1:test Bahrain;Verstappen davanti al mattino,poi Ferrari Sainz leggi su Gloo - fuoripistanet : Max Verstappen ha stabilito il ritmo nella mattinata di apertura per dei test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrai… - infoitsport : F1, day-1 test Bahrain: Verstappen precede la Ferrari di Sainz al mattino - tuttosport : #Verstappen è il più veloce nella mattinata del primo giorno di test in Bahrain, in vista della stagione 2023. L'ol… -